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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من محافظة الإسماعيلية

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

الحاج المتوفي
الحاج المتوفي

لقي شاب حاج مصري من أبناء قرية عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، مصرعه أثناء أداء فريضة الحج بجبل عرفات، أمس الثلاثاء.

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وأعلن ابن عمه عبر صفحته الرسمية وفاته، حيث كتب :" إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج فاروق جمال القزاز  ابن عمي في السعودية".
وأشار ابن عمه الي إقامة صلاة الغائب عصر اليوم وتلقي العزاء من أمام بيت العائلة بقري عين غصين.

كما رثاه صديقه من خلال منشور، وكتب  المهندس بلال خلف إن الحاج فاروق القزاز من التجار المشهود لهم بالسُمعة الطيبة والأخلاق الحسنة والقبول من الجميع داعين الله عز وجل أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

محافظة الاسماعيلية

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