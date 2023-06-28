عبد الواحد السيد يشكر لاعبي الزمالك عقب الفوز على غزل المحلة

أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة في تصريحاته عقب المباراة:" أشكر اللاعبين على الأداء ، والفريق يتطور من مباراة للأخرى، كما أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني منح الفرصة لمعظم اللاعبين".

وأضاف عبد الواحد السيد قائلا :" المدير الفني سيمنح فرصة أكبر في المباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركون بصورة كبيرة في الفترة الماضية، ونتطلع لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المتبقية بالدوري".

وتابع مدير الكرة قائلا :" سنبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس بداية من يوم الجمعة المقبل، وهي مواجهة قوية نتطلع للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع .