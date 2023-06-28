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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد شرطي |فيديو

أعمال شغب في فرنسا
أعمال شغب في فرنسا

اندلعت أعمال شغب في منطقة الجسر القديم بمدينة نانتير في الضواحي الغربية لباريس، بعد ساعات من مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد ضابط شرطة.

ووفقًا لقناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، اعتقلت الشرطة 9 أفراد في أعمال الشغب التي اندلعت في منطقة الجسر القديم.

وجاءت هذه الأعمال بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة استخدم سلاحه بعد رفضه الامتثال صباح الثلاثاء.

كما أوضحت القناة أنه "اعتبارا من نهاية فترة ما بعد الظهر، تم تشكيل قوة شرطة كبيرة بعد اندلاع أعمال الشغب على بعد بضع مئات الأمتار من منزل الضحية".

وتحطمت بعض الحافلات وأضرمت النيران في السيارات وصناديق القمامة على الطريق.

كما تصاعد دخان كبير فى قلب المنطقة، جراء حريق يشمل أثاث الشوارع، وعلب القمامة والأدوات الموجودة في مواقع البناء بالمنطقة.

وأوضح رجال الإطفاء أنهم وضعوا محيط أمني كبير خوفًا من وقوع انفجار بسبب وجود أسطوانات غاز في هذا الموقع.

اعمال شغب نانتير مراهق شرطي فرنسا

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