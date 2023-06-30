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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رموز القوة الناعمة يتقدمون صفوف ثورة 30 يونيو.. صور

ثورة ٣٠ يونيو
ثورة ٣٠ يونيو

تمر 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة؛ ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصري كلمته، لينحني العالم احترامًا لإرادته، ويتغير وجه المنطقة، وتتغير وجهتها من مسار الإرهاب لرحاب الأمن والسلام .

وكان لنجوم الفن دور كبير فى ثورة يونيو ولم يكونوا بمعزل عما يحدث فى البلاد، بل تواجدوا فى الميادين، وناشدوا الجميع بضرورة النزول للشوارع والميادين العامة من أجل رفض حكم الجماعة الإرهابية مطالبين بنظام ديمقراطى جديد يحمى مصر  ويسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية والسياسية والكرامة فى كافة أرجاء الوطن.

وكان فنانو مصر جزءا لا يتجزأ من الحراك السياسي في مصر حيث تخلوا عن الوقوف أمام الكاميرات لتصوير أعمالهم الفنية، أدركوا أن مصر في أشد الحاجة إلى دعمهم، فنزلوا إلى الشارع للهتاف مع الشعب ، رافعين علم الوطن، ليؤكدوا رفضهم لحكم الجماعة الإرهابية التى أرادت أن تهدم مصر بأفكارها الخبيثة، تحركوا ليعلنوا مع جموع الشعب المصري بكل طوائفه عن ثورة الكرامة وإعادة الوطن الذي كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد هؤلاء.

وكان من أبرز هؤلاء الفنانين الفنانة إلهام شاهين والتى خاضت حربا شرسة خلال مشوار حياتها بعد وصول الجماعة الإرهابية للحكم، وفي يوم 30 يونيو 2013 وخاصة عندما توجهت مع كل المصريين إلى الميادين، على قلب رجل واحد بشعار "الشعب يريد إسقاط الإخوان".

كما حرص الفنان محمد رمضان صباح يوم 30 يونيو 2013 على الحضور داخل ميدان التحرير، واعتلى المنصة وأخذ يشد من عزم المعتصمين تحت شعار "يسقط يسقط حكم المرشد".

ويعتبر الفنان أحمد حلمى واحدا ممن شاركوا فى ثورة يونيو والمظاهرات التى طالبت برحيل النظام السابق ورفضه الشديد لاستمرارهم فى الحكم.

ورغم ابتعاد الفنانة أنغام عن المشهد السياسى إلا أن هذا لم يمنعها من المشاركة فى ثورة يونيو وتصدرت إحدى المظاهرات وهى ترفع الكارت الأحمر مكتوبا عليه يسقط حكم المرشد.

وكانت الفنانة يسرا أول المشاركين فى الثورة وعبرت عن مشاركتها قائلة :" أجمل مشهد في حياتي بعيدا عن الكاميرات لأنه حمل دموعا حقيقية وفرحة كبيرة، لأنها كانت المعنى الحقيقي للعطاء وحب الوطن والعزيمة لشعب رفض أن يقع فريسة في يد جماعة حاولت التلاعب بمصريته من أجل مصالح خارجية أخرى".

وشارك الفنان الراحل خالد صالح فى ٣٠ يونيو واعتبرها ثورة الشعب بالإضافة إلى مشاركة الفنانة نادية الجندى فى الثورة من أجل مصر وحمايتها من نظام الإخوان، ونفس الأمر مع الفنان كريم عبدالعزيز الذى اعتبر أن هذه الثورة قامت لتوحيد المصريين من جديد بعد الانقسام الذى حدث فى عام حكم الجماعة الإرهابية.

وكما انتفض ضد حكم الجماعة الإرهابية في الميادين مع الشعب، كل من أحمد السقا وسمية الخشاب ومحمد حماقي ونبيل الحلفاوي وهاني رمزي وهاني سلامة وريهام عبدالغفور والشاعر ومنى زكي وليلى علوى ورجاء الجداوي ولقاء سويدان، معلنين رفضهم لحكم الجماعة الإرهابية.

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