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رئيس التحرير
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برلمان

رضا فرحات: الذكرى العاشرة للثورة تتزامن مع حوار وطني أعاد اللُحمة لتحالف 30 يونيو

رضا فرحات - نائب
رضا فرحات - نائب رئيس حزب المؤتمر

وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر محافظ القليوبية والإسكندرية السابق التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة وعيد الاضحي مؤكدا إن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم، وساهمت في بناء "الجمهورية الجديدة" حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم من أجل استعادة هوية الدولة المصرية من محاولات الإخوان طمسها وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار لافتا إلى أن 30 يونيو ثورة عظيمة وتاريخية غيرت وجه الوطن للأفضل، وكانت بداية عودة الدولة المصرية إلى دورها الريادي إقليميا وعالميا.

وأشار  نائب رئيس حزب المؤتمر إلي إن الاحتفال بالذكري ال  10 سنوات لثورة 30 يونيو هذا العام يأتي وسط انعقاد جلسات الحوار الوطنى بمشاركة كل أطياف القوي السياسية، كما أنه دفعة قوية لإعادة الروح لتحالف 30 يونيو من أجل مستقبل افضل للبلاد والجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال السنوات الماضية ، وهو ما يعكس مسيرة الإصلاح السياسي الذي تتبناه الدولة، بمشاركة جميع أطياف المجتمع، ليحمل آمال وطموحات المواطنين وتحويلها الى واقع ملموس.

وتابع فرحات : الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات في شتى المجالات الفنية والاقتصادية والثقافية والسياسية عقب ثورة 30 يونيو أهمها إعادة الوطن إلى مواطنيه، و تأكيد حق المصريين في الحياة ووحدت كل القوى والأحزاب السياسية على اختلاف أيديولوجياتها خلف القيادة السياسية لاستكمال مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو ما كان له دور مؤثر وفعال في نجاح ثورة 30 يونيو، مشيرا الي ان مصر عبرت من الفوضى إلى المستقبل بفضل هذه الثورة العظيمة و انحياز القوات المسلحة إلى إرادة الشعب المصري ومساندته للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر : مصر ستبقي دائما وأبدا مصدرا للأمن و السلام للمنطقة ولجميع دول العالم بعد أن انتصرت علي قوي الشر و الأرهاب ودفعت ثمن الأمن والاستقرار من دماء أبطال عظام من الجيش والشرطة، موجها التحية والتقدير لهم  لافتا إلى أن الشعب المصري في حاجة ماسة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والاستمرار فى طريق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى عهد الرئيس السيسي، معربا عن ثقته الكاملة في أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

رضا فرحات رئيس الجمهورية السيسي ثورة 30 يونيو المؤتمر

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