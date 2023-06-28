لو مش لاقيها.. إليك طريقة العثور على مقاطع ريلز المحفوظة في فيسبوك

تعد مقاطع فيسبوك ريلز Facebook Reels، هو منافس تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك TikTok، وباستخدام Reels يمكن لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم مدتها 15 إلى 60 ثانية ومشاركتها مع الموسيقى والمؤثرات الخاصة، على غرار الخاصية ذاتها الموجودة على منصة إنستجرام.

فإذا كنت من مستخدمي فيسبوك، وقمت بحفظ أو الإعجاب بإحدى مقاطع ريلز المنتشرة على المنصة، وتتساءل عن كيفية الوصول إليها مرة أخرى، لا تقلق، في هذه المقالة سنوضح لك كيفية العثور على مقاطع Reels المحفوظة على تطبيق فيسبوك بإتباع بعض الخطوات البسيطة فقط.

كيفية الوصول إلي مقاطع ريلز المحفوظة على فيسبوك؟

مقاطع ريلز التي قمت بحفظها على حساب فيسبوك الخاص بك، هي مقاطع الفيديو التي قمت بوضع إشارة مرجعية عليها لمشاهدتها لاحقا، ويمكنك الوصول إلى Reels المحفوظة عبر تطبيق فيسبوك أو سطح المكتب باتباع الخطوات التالية:

أولا: لحفظ مقاطع ريلز على فيسبوك، كل ما عليك فعله هو النقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية السفلية من الفيديو، ثم حدد حفظ ريلز أو Save Reel.

حفظ ريلز أو Save Reel

ثانيا: بعد ذلك، يمكنك للعثور على مقاطع ريلز المحفوظة لاحقا، من خلال النقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، وتحديد خيار ريلز Reels الموجودة بين الخيارات.

ثالثا: بمجرد النقر على هذا الخيار، سيفتح فيسبوك نافذة عرض مخصصة لمقاطع ريلز، اقر على صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة.

رابعا: ستظهر أمامك صفحة جديدة تعرض صورة ملفك الشخصى، مع خيارات خاصة انقر منها على ريلز.

خامسا: أسفل هذا التبويب سترى خيارين الأول مخصص لفيديوها ريلز التي قمت بحفظها يسمى "العناصر المحفوظة"، والآخر لمقاطع ريلز التي نالت إعجابك ويدعي "مقاطع ريلز أعجبتك"، يمكنك النقر على أي منهم للوصول إلى مقاطعك المفضلة.

كيفية تحميل مقاطع ريلز على فيسبوك

لا يسمح فيسبوك لمستخدميه بتنزيل مقاطع ريلز المفضل على أجهزتهم، ولكنه يتيح لهم فقط مشاركة Reels على فيسبوك أو حفظها لمشاهدتها لاحقا.

فإذا كنت ترغب في تحميل مقاطع ريلز المميزة إلى جهازك، يمكنك اتباع الحيلة التالية، لتنزيل مقاطع ريلز المفضلة ومشاركتها مرة أخرى مع الأصدقاء، فقط اتبع ما يلي:

الخطوة الأولى: ابحث عن برنامج Snaptube على بحث جوجل، وهو برنامج مخصص لتنزيل الفيديوهات والتسجيلات الصوتية عبر الروابط.

الخطوة الثانية: قم تحميل Snaptube وتثبيته على جهازك.

الخطوة الثالثة: بمجرد تثبيت البرنامج على هاتفك، افتح تطبيق فيسبوك وتصفح فيديوهات ريلز القصيرة.

الخطوة الرابعة: في حال كنت ترغب في تنزيل أي من مقاطع ريلز إلى هاتفك، انقر على الثلاث نقاط أسفل الفيديو ثم اضغط على خيار نسخ الرابط.

الخطوة الخامسة: بعد نسخ رابط فيديو ريلز، اذهب مرة أخرى إلى برنامج Snaptube وستجد نافذة منبثقة تحمل رسالة "هل تود تحميل الرابط" انقر فوق تحميل وسيتم حفظ مقطع ريلز على جهازك في ثوان.