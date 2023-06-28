شاهد.. بسمة وهبة أمام الكعبة المشرفة في أحدث ظهور لها

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، فى أحدث فيديو لها أثناء أداء فريضة الحج، حيث نشرت فيديو لها داخل المسجد الحرام، أمام الكعبة المشرفة، بزى الإحرام عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

والتقطت بسمة وهبة "فيديو سيلفي" من داخل الحرم المكي، على نغمات دعاء حسين الجسمي "لما بقينا في الحرم"، حيث ظهرت بمشاعر ممزوجة بالدموع والفرح.



واحتفل المسلمون في العديد من دول العالم اليوم، الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأدت جموع المسلمين حول العالم صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات وسط مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق، كانت الإعلامية بسمة وهبة، نشرت مقطع فيديو صمن خاصية الستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "أنا فى لندن للعلاج، أتمنى من الجميع أن يدعو لى أن يشفينى ووجودك فى لندن ليس للراحة أو الاستمتاع".

وتابعت بسمة وهبة: "بلاش تنبروا عليا أنا مش بتفسح أنا فى لندن للعلاج وأثبت كلامى بكرة بجولة مع الطبي المعالج".

https://instagram.com/stories/basma_wahba/3135010414377578908?utm_source=ig_story_item_share&igshid=M2ViMzI4MzY1ZA==