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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحبس 5 سنوات.. إيطاليا تبحث عن سائح نحت اسم خطيبته على الكولوسيوم

الكولسيوم أحد أشهر
الكولسيوم أحد أشهر المعالم الأثرية بروما

عرضت فضائية العربية تقريرا مفصلا عن إيطاليا تبحث عن سائح نحت اسم خطيبته علي الكولوسيوم وهو أحد أشهر المعالم الأثرية بروما.

نحت أسمه وأسم خطيبته على الكولسيوم بروما

حيث دعا وزير الثقافة الإيطالي إلى تحديد هوية شائح تم تصويره وهو ينحت أسمه و أسم خطيبته على جدارن الكولوسيوم في روما.

غرد الوزير عبر تويتر قائلا: " إن الأمر خطير للغاية ويدل على وقاحة السائح الذي شوه أحد أشهر الأماكن التراثية وطلب بمعاقبته وفقا للقوانين".

وأشارت التقارير الإيطالية، إلى أن الحادثة وقعت يوم الجمعة وأنتشرت بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.

ونوه التقرير إلى أنه في حال إدانه السائح سوف يتم تغريمه ١٥ ألف يورو أو السجن  حتي ٥ سنوات.

 

إيطاليا سائح نحت أسم خطيبته الكولوسيوم وقاحة السائح تغريمه ١٥ ألف يورو السجن روما

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