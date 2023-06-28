انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بـ قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل أمام قرية " هو " التابعة لمركز نجع حمادي.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بنهر النيل بمنطقة المفارق بقرية '' هو " التابعة لمركز نجع حمادي.

و تبين غرق أحمد عبدالرحيم 19 عاما، بنهر النيل بمنطقة مفارق قرية هو بمركز نجع حمادى، أثناء نزوله للسباحة فى النيل.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



