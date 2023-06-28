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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بـ قنا

غرق شاب بقنا
غرق شاب بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل أمام قرية " هو " التابعة لمركز نجع حمادي.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بنهر النيل بمنطقة المفارق بقرية '' هو " التابعة لمركز نجع حمادي.

 

و تبين غرق أحمد عبدالرحيم 19 عاما، بنهر النيل بمنطقة مفارق قرية هو بمركز نجع حمادى، أثناء نزوله للسباحة فى النيل.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا جثة شاب قوات الإنقاذ النهرى نجع حمادى نهر النيل مرفق اسعاف قنا

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