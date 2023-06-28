محمد أنور: فيلم «مستر إكس» مرهق جدا.. وصورناه في سنة ونص

كشف الفنان محمد أنور، بعض التفاصيل الخاصة بفيلم "مستر إكس" الذي يشارك في بطولته مع أحمد فهمي وهنا الزاهد، ويعرض حاليا بموسم عيد الأضحى.

وقال محمد أنور، في تصريحات لصدى البلد: إن فيلم مستر إكس تم التحضير له وتصويره فى عام ونصف تقريبا، وكل شخص شارك فى العمل بذل مجهودا كبيرا حتى يخرج بالشكل اللائق الذى يحترم عقلية الجمهور.

وأضاف محمد أنور : أشارك فى عيد الأضحى بفيلمي "مستر إكس" و"البعبع" وهما مختلفان تماما، وأقدم فيهما شخصيتين مختلفتين أيضا، وهو ما كنت حريصا عليه، وسعدت بعرضهما فى موسم واحد.

وأوضح محمد أنور: سعيد بالتعاون مع أحمد فهمى وهنا الزاهد خاصة أن كل منهما يحرصان على تقديم أعمال جديدة خارجه عن الصندوق وهو ما يراه الجمهور فى فيلم مستر إكس.

وأما عن إمكانية عودة مسرح مصر قال محمد أنور: ليس هناك أي تأكيدات لعودة مسرح مصر ونحن نتمنى أن نقدم اعمالا مسرحية ولكن القناة التي تعرض “مسرح مصر” قررت أن توقف المشروع بعد 9 سنوات.

فيلم مستر اكس

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.