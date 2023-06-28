عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أنور: فيلم «مستر إكس» مرهق جدا.. وصورناه في سنة ونص

محمد أنور
محمد أنور

كشف الفنان محمد أنور، بعض التفاصيل الخاصة بفيلم "مستر إكس" الذي يشارك في بطولته مع أحمد فهمي وهنا الزاهد، ويعرض حاليا بموسم عيد الأضحى.

وقال محمد أنور، في تصريحات لصدى البلد: إن فيلم مستر إكس تم التحضير له وتصويره فى عام ونصف تقريبا، وكل شخص شارك فى العمل بذل مجهودا كبيرا حتى يخرج بالشكل اللائق الذى يحترم عقلية الجمهور.

وأضاف محمد أنور : أشارك فى عيد الأضحى بفيلمي "مستر إكس" و"البعبع" وهما مختلفان تماما، وأقدم فيهما شخصيتين مختلفتين أيضا، وهو ما كنت حريصا عليه، وسعدت بعرضهما فى موسم واحد.

وأوضح محمد أنور: سعيد بالتعاون مع أحمد فهمى وهنا الزاهد خاصة أن كل منهما يحرصان على تقديم أعمال جديدة خارجه عن الصندوق وهو ما يراه الجمهور فى فيلم مستر إكس.

وأما عن إمكانية عودة مسرح مصر قال محمد أنور: ليس هناك أي تأكيدات لعودة مسرح مصر ونحن نتمنى أن نقدم اعمالا مسرحية ولكن القناة التي تعرض “مسرح مصر” قررت أن توقف المشروع بعد 9 سنوات.

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

في أحدث ظهور لها.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار دون مكياج

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

 فيلم مستر اكس 

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

أحمد فهمي وهنا الزاهد احمد فهمي الفنان محمد انور فيلم مستر إكس مستر اكس محمد انور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

موضوعات متعلقة

سوزان نجم الدين تؤدى مناسك الحج.. صور

رقم صادم.. رضا البحراوي يكشف عن عدد زوجاته وأبنائه

أخبار الفن| بيومي فؤاد يرد على مقارنته بـ حسن حسني.. ومشروع فني يجمع شيري عادل وزوجها

ذكرى ميلاد صلاح قابيل.. ترك الجامعة والتحق بمعهد الفنون المسرحية

بيومي فؤاد يعلق على مقارنته بـ حسن حسني

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

تعرف على سبب وفاة الفنان رضا طارش بعد دخوله المستشفى

وفاة الفنان العراقي رضا طارش عن عمر يناهز 55 عامًا

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق مع هاري كين.. وتوتنهام يهدد الصفقة

هل يجوز قضاء صلاة العيد في أي وقت من اليوم.. الأزهر يجيب

القومية للأنفاق:انتظام حركة تشغيل قطارات المترو والـLRT بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

بشأن موقفها المحايد.. سويسرا ترفض إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا

هل يجوز نية الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب|فيديو

خطيب الأزهر: يجب أن نكون على قدر المسؤولية لتحقيق الوحدة فيما بيننا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

فيديو

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

محمد أنور: فيلم «مستر إكس» مرهق جدا.. وصورناه في سنة ونص

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ