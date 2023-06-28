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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينب عزيز تكشف صعوبات كتابة سيناريو فيلم أولاد حريم كريم .. خاص

أبطال فيلم اولاد
أبطال فيلم اولاد حريم كريم

كشفت المؤلفة زينب عزيز عن الصعوبات التى واجهتها أثناء كتابة سيناريو الجزء الثانى من فيلم “حريم كريم” والذى يحمل اسم “أولاد حريم كريم”. 

وقالت زينب عزيز فى تصريحات لصدى البلد: "الصعوبة كانت فى الفكرة التى يمكن أن نتناولها فى العمل او القضية التى نناقشها، وهذا الأمر تغلبت عليه من خلال عامل الوقت والفارق الزمنى بين الجزء الأول والثانى، حيث منحنى مساحة كبيرة فى تقديم فكرة جديدة بعيدا عن الدراما التى قدمنها فى الجزء الأول. 

وأضافت زينب عزيز : ودخل فى دائرة الضوء أولاد حريم كريم، وهنا نغوص فى حياتهم العملية والشخصية وعلاقتهم الرومانسية وعلاقتهم بآبائهم، وبالتالى هناك كثير من التغيرات التى طرأت على الحياة بشكل عام طوال 18 عاما، وأثر ذلك على أبطال الفيلم وأولادهم أيضا، حيث البطولة فى الجزء الثانى لا تتوقف عند كريم وحريمه بل تتطرق الى أولادهم، وكل شخصية لها عالمها أيضا الخاص بها.

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فيلم أولاد حريم كريم 

"أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة

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