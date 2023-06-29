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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 : تجديد منزلك

صدى البلد

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023

كن سعيدًا في العلاقة مع موقف ناضج، في المكتب ، لا تفوت فرصة إثبات كفاءتك، التعامل المالي الذكي سيجعلك مزدهرًا، صحتك جيدة اليوم أيضا

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة إلى تقدير الشخص. قد تسافر اليوم بحثًا عن الرومانسية وقد يصادف مواطنون من مواليد السرطان شخصًا مثيرًا للاهتمام .  

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

خصص وقتًا للراحة والاسترخاء وأنشطة الرعاية الذاتية ، لأنها ستعيد شحن طاقتك وتساعدك على التغلب على أي تحديات قد تطرأ، ثق في حدسك عندما يتعلق الأمر بصحتك ، واستمع إلى احتياجات جسمك.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

يمكنك السفر اليوم لأغراض العمل، سيتلقى أولئك الذين أجروا مقابلة في نفس اليوم خطاب عرض في النصف الثاني من اليوم، سيحظى التزامك بالوظيفة بالعديد من المتقدمين وستتم مكافأتك عاجلاً.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

يمكنك شراء الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية في النصف الثاني من اليوم، يمكنك حتى شراء دراجة بعجلتين اليوم. 

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