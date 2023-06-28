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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. المنتخب الأولمبي يهزم مالي بهدف ويتصدر المجموعة الثانية

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده الي 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

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بداية لقاء المنتخب الأولمبي ومالي

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب المنتخب الأولمبي وفشل ابراهيم عادل فى اللحاق بإحدى التمريرات الطولية داخل منطقة الجزاء وتصل الي حارس مرمي منتخب مالي.

وكاد حارس منتخب مالي ان يرتكب خطأ لدى ركله الكرة وتدخل أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي الذي اصطدمت به الكرة لتخرج بعيدا عن منطقة الجزاء.

وسدد محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي حارس منتخب مالي فى الدقيقة الثالثة.

وشهدت الدقيقة الخامسة ضغطا متقدما من لاعبي المنتخب الأولمبي على الخطوط الخلفية لمنتخب مالي لمنع بناء الهجمات من الخلف.

واعتمد المنتخب الأولمبي على الكرات الطولية عن طريق محمد شحاتة وراوغ ابراهيم عادل دفاعات مالي لكن يفشل فى الاختراق نظرا للكثافة العددية للمنافس.

واحرز ابراهيم عادل هدف المنتخب الاولمبي فى شباك مالي فى الدقيقة العاشرة بعد استلامه تمريرة من اسامة فيصل سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء. 

وأنقذ حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي مرماه من فرصة خطيرة لمنتخب مالي عقب احدى الهجمات للمنافس.

ونجح حسام عبدالمجيد مدافع المنتخب الأولمبي في ابعاد احدى الكرات الخطيرة من امام مهاجم منتخب مالي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد حسام عبدالمجيد مدافع المنتخب الأولمبي في الدقيقة 18 عقب عرقلته لمهاجم منتخب مالي أمام منطقة الجزاء.

ومرر ابراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي فى الدقيقة 24 كرة داخل منطقة الجزاء سددها احمد عاطف قطة ضعيفة وتصل الي دفاعات منتخب مالي.

وكاد اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي ان يضيف ثاني أهداف اولمبي الفراعنة بالدقيقة 37 عقب تسلمه تمريرة من ابراهيم عادل داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة يبعدها حارس منتخب مالي بصعوبة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب منتخب مالي مامادو في الدقيقة 40 بعد عرقلته محمد شحاتة نجم المنتخب الأولمبي .

وفشل ابراهيما سيسيه نجم منتخب مالي في السيطرة علي إحدى الكرات الخطيرة باللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وسدد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي.

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الشوط الثاني بين المنتخب الأولمبي ومالي 

شهدت مجريات الشوط الثاني اشهار حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب مالي حسن كاندورا وأحمد عيد نجم المنتخب الأولمبي كما ألغي منحه انذارا للاعب منتخب مصر محمد شحاتة بعد العودة الي ال var فى الدقيقة 47.

واصل منتخب مالي الضغط العالي على دفاعات المنتخب الأولمبي رغبة فى ادراك التعادل .

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي باللاعب مصطفي ميسي بدلا من محمد شحاتة في الدقيقة 52.

وأنقذ حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي مرماه من فرصة محققة سددها لاعب منتخب مالي تامبورا ابعدها بصعوبة الي ضربة ركنية فى الدقيقة 53 .

واشهر حكم اللقاء الجامبي البطاقة الحمراء للاعب منتخب مالي مامادو سنجاري في الدقيقة 55 عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب المنتخب الأولمبي وحصوله على الانذار الثاني.  

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي باللاعب عمر فايد بدلا من احمد عيد لتعزيز النواحي الدفاعية. 

فشل اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي في الدقيقة 62 في استغلال احدى الكرات الخطيرة بعدما طالت من الكرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 67 تعرض احمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الأولمبي الي العرقلة داخل منطقة الجزاء وعاد حكم اللقاء الجامبي الي تقنية الفيديو ال var ورفض احتسابها ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.

وأهدر أحمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الأولمبي تسجيل هدف ثاني بعد تسلمه تمريرة من ابراهيم عادل داخل منطقة الجزاء لمنتخب مالي سددها ضعيفة ويبعدها مدافع المنافس عن مرماه فى الدقيقة 72.

وأشهر في الدقيقة 82 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب مالي عقب عرقلة ابراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي.

 

المنتخب الأولمبي منتخب مالي كاس امم افريقيا إبراهيم عادل أسامة فيصل محمود صابر

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