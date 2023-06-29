لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز 11 برصيد 35 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، واستعادة صدارة الترتيب أمام البنك الأهلي، والتي يحتلها بيراميدز مؤقتا، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب البطولة، علما بأن الأهلي له 5 مؤجلات.

لكن المباراة ستكون صعبة على الأهلي، كون البنك الأهلي يستهدف ضمان البقاء بالدوري في الموسم المقبل، حيث حصد 35 نقطة ويتواجد في المركز الـ11.

واختتم الأهلي تدريباته، أمس، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، ضمن الجولة 32 من الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض النقاط الفنية بالفريق المنافس.