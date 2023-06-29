طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

لفتت صور طفلة مصرية أنظار الآلاف عبر واحد من أشهر جروبات التواصل الاجتماعي في “فيسبوك” حيث شبهتها الكثيرات بالنجمة العالمية سيلينا جوميز.

علقت خالة الطفلة على الصور قائلة: “بنت اختي وأنا اللي عملت ليها الميك آب”.

شبيهة سيلينا جوميز

وتوجهت معظم التعليقات على صورة الطفلة بأنها تشبه بشدة النجمة العالمية سيلينا جوميز، فكانت منها: “أول صورة افتكرتها سيلينا جوميز”، “مشروع سيلينا جوميزعلى صغير”، “أخت الفنانة سيلينا جوميز بنفسها”، “يعني دي مش سيلينا جونيز”، الأخت سيلينا جوميز بنفسها"، “الفنانة سيلينا جوميز أنا من أكبر معجبينك!”"إيه اللي جاب الفنانة هنا".

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟

طفلة مصرية تلفت الانتباه..هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟

طفلة مصرية تلفت الانتباه..هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟

سيلينا جوميز

سيلينا جوميز