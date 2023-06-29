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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علامة فارقة في تاريخ الوطن..رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30يونيو

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة  لثورة ٣٠ يونيو .

وقال عبد الرازق في نص تهنئته " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه المجيدة والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعاً ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم.

 

وأضاف: وأنتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار .

واختتم: حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم . وكل عام وسيادتكم بخير ".

مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي ثورة ٣٠ يونيو عبدالوهاب عبد الرازق

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