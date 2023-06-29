فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس 

أعلنت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات أمام الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الثاني، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

وأكدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ضرورة التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

وكان قد أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بمزارع الجامعة بمنطقة النوبارية والتي تضم مزرعتي كلية الزراعة بالإمام مالك وقرية محمد عبد الوهاب والتي تبلغ مساحتها 75 فدانا، بالإضافة إلى 12.5 فدان تابعة لمعهد الأراضي القاحلة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتور أسامة البحيري عميد معهد الأراضي القاحلة، وبحضور الدكتور ولاء السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، والمهندس أحمد نور مهندس المزارع والمهندس عوض دسوقي مدير الكلية.

وأوضح المتينى أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه شئ يسعد الجميع ، مضيفا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلا، مؤكدا علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن، مضيفا ان الجامعة تعمل علي ادخال طرق حديثة فى الزراعة باستخدام طرق الزراعة الذكية و الرى الذكى