عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس 

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات أمام الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الثاني، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.
وأكدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ضرورة التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

txt

جامعة عين شمس تستقبل العاملين بداية من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

وكان قد أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بمزارع الجامعة بمنطقة النوبارية والتي تضم مزرعتي كلية الزراعة بالإمام مالك وقرية محمد عبد الوهاب والتي تبلغ مساحتها 75 فدانا، بالإضافة إلى 12.5 فدان تابعة لمعهد الأراضي القاحلة.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتور أسامة البحيري عميد معهد الأراضي القاحلة، وبحضور الدكتور ولاء السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، والمهندس أحمد نور مهندس المزارع والمهندس عوض دسوقي مدير الكلية.

 

وأوضح المتينى أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه شئ يسعد الجميع ، مضيفا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلا، مؤكدا علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية  والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن، مضيفا ان الجامعة تعمل علي ادخال طرق حديثة فى الزراعة  باستخدام طرق الزراعة الذكية و الرى الذكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

ترشيحاتنا

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ