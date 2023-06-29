الانتهاء من تبطين 97 ترعة بإجمالي أطوال 303 كيلو مترات بالقليوبية

أعلن المهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الرى بالقليوبية الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 97 ترعة، بإجمالى أطوال بلغت 303 كيلو مترا من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل رى القليوبية إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 447 كيلو مترا، بنسبة 68%، وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و580 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيجرى إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مؤكدا أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث إنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.