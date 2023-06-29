عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالورد.. رأس البر تستقبل روادها ثاني أيام العيد

راس البر
راس البر

لليوم الثانى على التوالى، استقبل مصيف راس البر روادها من داخل محافظة دمياط، ومن المحافظات الاخري، لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك 
تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة رأس البر و وضع خطة محددة لتوفير كافة الخدمات لاستقبال رواد المدينة القادمين من مختلف المحافظات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث حرص فريق عدد من الادارات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم  ، كما قاموا بإهدائهم باقات زهور وببالونات مصحوبة بعبارات ترحيب ..

 كما شهدت الشواطىء إقبال متزايد على مدار اليوم وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية و تواجد فرق الإنقاذ و خيم لتجميع الأطفال التائهين ونقاط للإسعاف..

والجدير بالذكر،، انتشار الطفطف و الاتوبيسين السياحى لنقل الركاب بشارع بورسعيد،  والتى جاءت وسط احتفالات عمت أرجاء المدينة..

 

دمياط أجازة عيد الأضحى المبارك أجازة عيد الأضحى استقبال الزائرين الاستعداد القصوى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الوحدة المحلية لمدينة رأس البر الطفطف الدكتورة منال عوض درجة الإستعداد القصوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية

حكم الجماع في الحج وكفارته وهل يفسده؟ العلماء: جائز بعد هذا النسك

تصريح غريب .. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر إضعاف الرئيس الروسي

إساءة صريحة..مفتي الجمهورية: حرق المصحف بالسويد يشيع الكراهية بين الشعوب وأتباع الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ