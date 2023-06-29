بالورد.. رأس البر تستقبل روادها ثاني أيام العيد

لليوم الثانى على التوالى، استقبل مصيف راس البر روادها من داخل محافظة دمياط، ومن المحافظات الاخري، لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة رأس البر و وضع خطة محددة لتوفير كافة الخدمات لاستقبال رواد المدينة القادمين من مختلف المحافظات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث حرص فريق عدد من الادارات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، كما قاموا بإهدائهم باقات زهور وببالونات مصحوبة بعبارات ترحيب ..

كما شهدت الشواطىء إقبال متزايد على مدار اليوم وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية و تواجد فرق الإنقاذ و خيم لتجميع الأطفال التائهين ونقاط للإسعاف..

والجدير بالذكر،، انتشار الطفطف و الاتوبيسين السياحى لنقل الركاب بشارع بورسعيد، والتى جاءت وسط احتفالات عمت أرجاء المدينة..