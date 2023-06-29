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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تحمل اسم محمود علي البنا.. تفاصيل المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن بالأوقاف

محمود علي البنا
محمود علي البنا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موعد عقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم؛ ليكون يوم 2 ديسمبر 2023م الموافق 18 جمادى الأولى 1445هـ، وتكريمًا لكبار قراء مصر الذين أثروا العالم الإسلامي بتلاواتهم العذبة المؤثرة.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم 

وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ؛ لتحمل هذه المسابقة اسمه.

والمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم تشتمل على الأفرع التالية:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى : 450 ألف جنيه.
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

الجائزة الأولى : 300 ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 250 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .

الأوقاف تطلق مبادرة لغة القرآن الكريم لتعلم العربية ورفع كفاءة المتحدثين بها

الأوقاف: رفع جوائز الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.
الجائزة الأولى : 300 ألف جنيه.
الجائزة الثانية : 250 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.
الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .

الفرع السادس : الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه .
الأسرة الثانية : 350 ألف جنيه .
الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه .
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية قدرها 150 ألف جنيه.

وشددت الأوقاف بأن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وزير الاوقاف كبار قراء مصر محمود على البنا حفظ القرآن الكريم اللغة العربية الأسرة القرآنية

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