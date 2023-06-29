مصادرة المعدات | إجراء عاجل من جهاز العاشر ضد صاحب عقار مخالف

وجه المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان ونائب رئيس الجهاز للتنمية بضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.



واصلت الحملات اليومية من ادارات الجهاز المختلفة حيث قامت ادارة الامن ونوبتجية التنمية بالتصدى للقطعة رقم (٥٢٥ ) بالحى العاشر قطاع ( د ) لقيام صاحب العقاربالشروع فى الزيادة البنائية للقطع وتم مصادرة الأشياء المستخدمة فى المخالفة والتحفظ عليها.

وشدد المهندس رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية علي مدار الساعة للحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينه وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة والضرب بيدى من حديد لكل من تسول له نفسه بعمل اى مخالفة بالمدينة.