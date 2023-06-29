لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

أحال المستشار أحمد مكي محامي عام أكتوبر الكلية عامل دليفري الى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة عمرها 14 عاما واستمعت النيابة الى أقوال المتهم.

نص التحقيقات :

س/ ما تفصيلات اعترافك؟

ج/ اللي حصل إن أنا شغال في سوبر ماركت في المنطقة جنب بيتها وكانت بتيجي تجيب طلبات من السوبر ماركت وانا شفتها اكثر من مره واعجبت بيها وفي يوم واحد زميلي رن عليها من تليفوني وبعدين لقتها ثاني يوم بترن عليا من التليفون دا وانا كنت نايم وقتها ولما صحيت قمت رانن علي رقمها وردت عليا قالتلي انت فلان قولتلها لا انا صاحبه قالتلي انا عرفاك وانت اللي في السوبر ماركت اللي جنبنا وقولتلها مين مرضتش تقولي وبعدها كلمتني تاني والكلام جاب بعضه وابتدينا نحب بعض ونقرب من بعض وقعدت تحكيلي علي مشاكلها وان والدها منفصل عن مامتها وقعدنا نكلم مع بعض وفي مرة سابت البيت واتقابلنا مع بعض كتير ووالدتها لما عرفت اننا بنتقابل وبنكلم عملت مشكله معاها وانا لما لاقيت المشاكل دي ظهرت طلبت ايدها مرتين للجواز واترفضت ومعرفش اترفضت ليه ولما هي عرفت ان مامتها رفضتني سابت البيت وكلمتني وقالتلي انها سابت البيت وجيتلها في السادس قولتلها مينفعش تسيبي البيت وتمشي وزعقتلها وفضلت معايا شوية ورجعتها بيتها علطول ولما رجعتها بيتها ومتكلمناش تاني وبعدها حصل نفس الموضوع ومشيت من البيت وانا رجعتها تاني البيت وأول امبارح يوم الأحد كنت ماشي في المنطقة وكانت هي نزله من البيت ومشيه وروحت سألتها راحه فين قالتلي تعال انا عايزاك ووقفت أتكلم معاها قالتلي انا عايزة امشي من هنا الأول اتمشينا شوية وبعدها كلمت واحد يجي ياخذنا وبعدين ركبنا معاه وحاولت نحل الموضوع في العربية وارجعها البيت بردة مرضيتش وخليت السواق ينزلنا في منطقة ابني بيتك ولاقيت بيت مجهور دخلت انا وهي فيه وقعدنا جوا واتكلمت معاها وقعدت اقولها بحبك واقولها كلام حلو واحنا في البيت وهي قالتلي كلام حلو برده وقالتلي انها بتحبني وهي قعدت تقولي لازم تعمل علاقة معايا دلوقتي عشان دا الحل الوحيد اللي هيقنع ماما اننا نتجوز وان دا الحل الوحيد عشان نتجوز وبعدين لقتها بتبوسني وبتقولي يلا قولتلها طب استني الصبح قالتلي لا دلوقتي عشان ماما هتقلب الدنيا بكرا ولازم نحطهم قدام الامر الواقع عشان امي توافق عليك وبعدها قعدنا نبوس بعض ونحضن في بعض ولاقتها قلعت البنطلون وبعدين انا قلعت البنطلون وانا نمت علي الأرض وبعد ما خلصنا هي لبست البنطلون وانا لبست البنطلون وبعدها ارتحنا شوية وبعدها عملنا علاقة تاني وبعدها نزلنا تاني يوم الصبح روحنا نصرف فلوس وعرفت ان ابويا في القسم بسبب الموضوع دا قمت مكلم المباحث قولتلهم علي مكاني وجم خدونا وروحنا علي القسم وجيت النيابة انهاردة ودا كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفله والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد؛ إذ ارتئي في حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته مستغلاً في ذلك حبها له ،فسلمت له نفسها وحسر عنها ملابسها مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها العرضي.