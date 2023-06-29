آسر ياسين يكشف تفاصيل "الشايب"

فاجأت الاعلامية راندا جبر الفنان آسر ياسين خلال المقابلة التلفزيونية التى أجرتها رفقته لبرنامج ذا انسايدر بمكالمة هاتفية مع المخرج طارق العريان.



كشفت المكالمة عن بدء التحضير للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق والذى يتضمن شخصية الشايب التى كان يحضر لها آسر خلال الفترة الماضية.



مازح آسر خلال المكالمة صديقه طارق العريان عن طلبه بأن يكون دوره اكبر من دور بطل الفيلم أحمد عز الذى قدم الجزئين الماضيين وحققوا نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربي.



ومن المقرر ان يقدم آسر ياسين فيلم آخر بعنوان الشايب بعد أن ينتهي من تجسيد الشخصية في فيلم ولاد رزق.

