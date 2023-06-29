عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منتج أصل الحكاية: قررنا اقتحام السينما لأنها التاريخ.. وتعديلات من الرقابة على السيناريو

صدى البلد

التقت عدسة موقع “صدى البلد”، بالمنتج إيهاب منير، والذي كشف لنا عن تفاصيل أحدث أفلامه “أصل الحكاية"، مع المخرج محمد أمين، كما تحدث عن تدخلات الرقابة في السيناريو وسر اتجاهه الى إنتاج الأفلام.

 

بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية

وعلى جانب آخر كشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين.

 

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": "كنت متحمسا للعمل مع المخرج محمد أمين فهو موهوب ومتميز وله خلطة في أعماله مبهرة، والفيلم يتحدث عن عائلة يعاني كل فرد فيها من مشكلة مختلفة، وتتناول عددا من قضايا العصر الحالي بشكل كوميدي".

فيلم تاج يحقق 44 مليون جنيه في أول أيام عرضه.. تفاصيل

كريم محمود عبد العزيز: بيت الروبي فيلم معمول على الرايق

كريم عفيفي ينضم لأبطال فيلم «أصل الحكاية»

انضم الفنان كريم عفيفي، إلى أبطال فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة.

 

أبطال أصل الحكاية
ويشارك كريم عفيفي بطولة «أصل الحكاية» خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

 

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ،و يشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

 

أفلام بيومى فؤاد أصل الحكاية الفنان بيومي فؤاد المخرج محمد أمين الفنان كريم عفيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى الأفراح بالشارع

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

ترشيحاتنا

مدحت العدل: لما مرسي فاز بالرئاسة حسيت إننا هنبقى كابول.. فيديو

روسيا: فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022

بعد تسليم القمر الصناعي «سات 2».. قرار عاجل من الصين بشأن مصر

قصة وفاة شاب عربي أشعلت شوارع فرنسا.. هل تعمدت الشرطة تصفيته؟

أسباب نهي النبي عن الصيام في أيام التشريق

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

مشروبات وعصائر تخلصك من مشاكل لحمة العيد

بتر الساق لإنقاذها| حادثة لسائحة تايلاندية تثير الجدل.. اعرف القصة كاملة

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ