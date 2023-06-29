أخبار الفن.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي.. خالد يوسف يتحدث عن ثورة يونيو

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

بسبب الشركة المنظمة.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي



أعلنت الفنانة هيفاء وهبي إلغاء حفلها في لبنان مع المطرب محمد حماقي، الذي كان من المقرر إقامته في شهر يوليو المقبل.

لفظت احتلال الإخوان | خالد يوسف يتحدث عن ثورة يونيو .. خاص

تحدث المخرج خالد يوسف عن ثورة 30 يونيو ومرور 10 سنوات على أحداثها مؤكدا أنها من أعظم الثورات التى قام بها الشعب المصري خلال العصر الحديث.

فيلم تاج يحقق 44 مليون جنيه في أول أيام عرضه.. تفاصيل

حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني، ردود أفعال إيجابية بعد عرضه مباشرة بالسينمات.

تامر هجرس: أرفض تقديم بناتي للمشاهد الجريئة والبطولة المطلقة لا تشغلني.. حوار

كشف الفنان تامر هجرس عن كواليس مشاركته في فيلم "شوجر دادي"، وتفاصيل أعماله القادمة فى حوار خاص لعدسة صدى البلد نستعرضه من خلال السطور التالية..

عزيز مرقة وهنا يسري يستعدان لطرح "الوقت الحلو"

أعلن المطرب الأردنى عزيز مرقة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، طرح أغنية جديدة تجمعه بالمطربة الشابة هنا يسرى بعنوان “الوقت الحلو” والمقرر طرحها الأيام القليلة المقبلة.