لفظت احتلال الإخوان | خالد يوسف يتحدث عن ثورة يونيو .. خاص

تحدث المخرج خالد يوسف عن ثورة 30 يونيو ومرور 10 سنوات على أحداثها مؤكدا أنها من أعظم الثورات التى قام بها الشعب المصري خلال العصر الحديث.



وأضاف خالد يوسف فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن ثورة يونيو دافعت عن الهوية المصرية ولفظت احتلال الإخوان.



وتابع خالد يوسف أن أحداث ثورة ٣٠ يونيو التى قام بها الشعب المصري لم تتغير عن مطالبات ثورة يناير وهي الحرية والعدالة الإجتماعية.



وعن الصعيد الفني قال خالد يوسف إن الفن خلال السنوات الماضية شهد تطورا كبيرا على مختلف المستويات ولا يزال هناك الكثير من الفن والإبداع لم يقدم بعد، قائلا: مصر مليئة بالمبدعين والفنانين الذين يستطيعون أن يرتقوا بالفن المصري أكثر بكثير مما هو عليه الآن.





خالد يوسف يتحدث عن سره الباتع ومسلسله الجديد

حل المخرج خالد يوسف ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وقال خالد يوسف، عن الانتقادات التي قابلها مسلسل «سره الباتع»، الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي: «فيه ناس كتبت نقد سلبي جدا عن المسلسل منهم أحد النقاد المعروفين ولكني أخذت هذا النقد ووضعته على صفحتي لأنه أعجبني، ولكن أنا كانت نرفزتي من ادعاء العلم من أشخاص لم يشاهدوا ويتكلموا دون علم، ومذيعين بيعملوا معي حوارات بسبب الكلام الرائج على السوشيال ميديا، وشخص يقول لم يكن هناك سفرة طعام في القرن الـ18، أو عربة يجرها حصان في عصر تصوير المسلسل، أنا مش شخص تافه ولكني قارئ كويس أوي ولما أعمل حاجة أدرسها كويس جدا”.

وأضاف خالد يوسف: “السوشيال ميديا تجعل أي حد مهووس باللايك يقول أي حاجة، وخلفه جحافل يعجبوا بما كتبه ويتناقلونها، ولكن في حالتي كان فيه تربص وتعمد للهجوم، والحملة بدأت بعد نشر البرومو ويقولوا جايب مصريين عاملهم فرنسيين، وسواء كانت الحملة ممنهجة أم لا فهذا التواتر يعمل حالة ويشكل رأي عام، وفيه حملات طبعا مدفوعة”.

وتابع خالد يوسف: “لو المسلسل كان إخراج شخص آخر لم يكن سيلاقي هذا الهجوم، ولا يهمني غضب أحد، أنا راض عن هذا العمل بنسبة 99.9%، وأنا في (سره الباتع) متجاوز به كل اللي عملته في حياتي، ولو عملته مرة ثانية مؤكد سأقدمه كما هو”.‎