سكر الدايت يصيبك بالسرطان.. دراسة جديدة صادمة

تشير التقارير إلى أن "الأسبارتام"، المحلي الاصطناعي الذي يستخدم كبديل للسكر في مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات الغازية، قد تم تصنيفه رسميًا على أنه ربما يكون مسرطنًا للإنسان.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع السبب لمخاطر للمحلي الاصطناعي إلى أنه يحتوي على مادة "الميثانول" التي يمكن أن تتحول إلى "الفورمالديهايد" في الجسم عند تناولها، والذي يعتبر مادة مسرطنة للإنسان.

يشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن أي خطر محتمل لا يزال ضعيفًا، إلا أنه يجب على الجمهور الانتباه للتحذيرات والتوصيات المستمرة بشأن استخدام المحليات الاصطناعية.

مخاطر المحليات الاصطناعية

وتشمل قائمة الأغذية والمواد الأخرى التي تحتمل أن تكون مسرطنة الصبار والديزل والخضروات الآسيوية المخللة.

ومن المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية لأبحاث السرطان إعلانًا رسميًا في 14 يوليو بشأن الأسبارتام ومدى خطورته المحتملة على الصحة الإنسانية، مما يبرز أهمية توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المحتملة لصحة الإنسان.

يُعد الأسبارتام أحلى بمعدل 200 مرة من السكر، مما يجعله خيارًا شائعًا لإضفاء النكهة الحلوة على الأطعمة والمشروبات دون إضافة سعرات حرارية.

منتجات بها سكر دايت

يمكن العثور على الأسبارتام في العديد من المنتجات الغذائية الخالية من السكر أو الأطعمة المصممة للنظام الغذائي، مثل مشروبات الدايت والعلكة وبعض أنواع الزبادي. وتوجد التحلية الاصطناعية في حوالي 6000 منتج غذائي.

وقد تم استخدام التحلية لعقود من الزمن وقد وافقت عليها هيئات سلامة الأغذية، ولكن كان هناك جدل حول المكون. وتقوم الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في منظمة الصحة العالمية بمراجعة حوالي 1300 دراسة حول الأسبارتام والسرطان.

وفيما يتعلق بالتصنيف المحتمل الصادر عن IARC، فإن وكالة رويترز للأنباء تقول إنه سيتم تصنيف الأسبارتام على أنه ربما يكون مسرطنا.