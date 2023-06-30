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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإصلاح والنهضة: ثورة الإعجاز قضت على الجماعات الإرهابية الإخوانية

30 يوينو.. ثورة شعب
30 يوينو.. ثورة شعب وبناء جمهورية جديدة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني هو فرصة لكل المصريين للاستفادة من الإنجازات المهمة لثورة ٣٠ يونيو، والتي حولت مصر من حرب أهلية إلى جمهورية جديدة والتي بنيت خطوة بخطوة وأن الحوار الوطني من أهم الخطوات المهمة التي تتم في عملية الإصلاح السياسي في مصر والتي بدأت من بداية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  وإلغاء حالة الطوارئ وحملات العفو و قانون العمل المدني في ٢٠١٩ الذي يتوافق مع المعايير الوطنية.

ثورة 30 يونيو بداية القضاء على الجمعات الإرهابية الإخوانية التي كانت تتطرق بالدولة إلى الخراب

 

وأشار عبد العزيز خلال مداخله هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إلى أن ثورة ٣٠ يونيو هي بداية لإنشاء جمهورية جديدة بداية من القضاء على الجماعات الإرهابية الإخوانية نهائيا مرورا بـأزمة كورونا التي عاني منها العالم كله نهاية إلى مواجهة تحديات الحرب الروسية الأوكرانية، مستطردا أن الحوار الوطني هو محطة هامة للغاية في رسم خريطة جديدة لمستقبل مصر، كما أنه عمل على تجميع الدولة المصرية على مشاكل وتحديات الدولة المصرية بطريقة منظمة ومرتبة، لأن الإصلاح السياسي لابد أن يتم بصورة متدرجة حتي تتحمله الدولة المصرية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.

 

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