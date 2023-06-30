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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال شخص هدد بتفجير منزل أوباما

اعتقال شخص هدد بتفجير
اعتقال شخص هدد بتفجير منزل أوباما

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس باعتقال شخص هدد بتفجير منزل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العاصمة واشنطن.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الشخص المعتقل مطلوب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي التي اندلعت عقب فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة أمريكية، على ستيوارت رودز مؤسس جماعة أوث كيبيرز بالسجن 18 عامًا في قضية اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
وفي يناير، قضت محكمة أمريكية، بالسجن لمدة 6 سنوات، بحق رجل اعتدى على ضابط الشرطة المتوفى، برايان سيكنيك، باستعمال رذاذ الفلفل خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقر الكونجرس.

واعترف جوليان خاطر في سبتمبر الماضي، بذنبه في تهمتي الاعتداء على الضباط ومقاومتهم أو إعاقتهم باستعمال سلاح خطير.


ومن جانبه، اعترف شريكه، جورج تانيوس، الصيف الماضي، بذنبه في ارتكاب سلوك غير منضبط والدخول إلى مبنى محظور والبقاء فيه، بحسب شبكة "سي إن إن".

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، حكم على جوليان خاطر بدفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار و2000 دولار كتعويض.

وواجه تانيوس من ولاية ويست فيرجينيا، وصديقه، جوليان إيلي خاطر، من ولاية بنسلفانيا، تهما عدة، بما في ذلك الاعتداء على الشرطة بالسلاح وعرقلة إجراءات رسمية، لكنهما غير متهمين بقتل الضابط، بريان سيكنيك، الذي توفي لاحقًا.

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