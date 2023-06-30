ماتوا حاضنين بعض.. سيارة تدهس سيدة أجنبية وطفليها في منشاة القناطر

شهدت مدينة منشأة القناطر حادثا مروعا بعد مصرع سيدة أجنبية الجنسية وطفليها إثر دهس سيارة لهما أسفل كوبري أبو غالب، تم نقل جثامينهم إلى المستشفى ويجري البحث عن السائق مرتكب الحادث.

تلقت إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أسفل كوبري أبو غالب.



انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة ملاكي مسرعة دهست سيدة ثلاثينية وطفليها (٢،٣ سنوات) بالطريق الصحراوي .

أسفر الحادث عن مصرع الضحايا الثلاثة -يحملون جنسية احدى الدول الافريقية- ويلاحق رجال الشرطة السائق المتسبب في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.