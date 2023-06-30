نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ووفقًا لصحيفة “vole” التركية فإن الأهلي يهتم بضم مبوانا علي ساماتا، لاعب فريق فنربخشة التركي، الذي انتهت إعارته مع جينك البلجيكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساماتا لا يريد البقاء في فريق فنربخشة ويتطلع إلى عرض النادي الأهلي.

واختتمت أن المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي بين الطرفين في الوقت الحالي، تمهيدًا لإتمام الصفقة.

ساماتا المرشح للانضمام للنادي الأهلي

وكان ساماتا، المرتبط إسمه بالنادي الأهلي، قد شارك الموسم الماضي مع جينك في 36 مباراة بكافة المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد فقط، وتبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.