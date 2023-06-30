مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة بهم بطريق السماعنة منشية عبدون دائرة مركز فاقوس.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس باستقبال سيدة 39 سنة مقيمه شارع الإنتاج دائرة مركز فاقوس متوفاه وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابة 4 أشخاص ووفاة سيدة إثر وقوع حادث إصطدام سيارة بهم بطريق السماعنة منشية عبدون دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الي مستشفي فاقوس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وإخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.