عمرو محمود ياسين ينعى المخرج إيهاب أبو زيد

نعى الفنان عمرو محمود ياسين المخرج إيهاب أبو زيد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو ياسين:"خبر الرحيل المفاجيء للمخرج ايهاب ابوزيد رئيس قناة النهار. .. خبر صادم .. انا لله وانا اليه راجعون... كان رجل محترم و خلوق .. حزين عليه اشد الحزن و لا حول ولا قوة الا بالله".

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد عزاء المخرج إيهاب أبو زيد -رئيس قنوات النهار الفضائية- بعد رحيله صباح اليوم الجمعة 30 يونيو.

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عزاء الزميل الراحل المخرج/ ايهاب أبو زيد «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» "صدق الله العظيم" .. #نقابة_المهن_السينمائية تقيم عزاء للزميل الراحل المخرج/ إيهاب أبو زيد - رئيس شبكة قنوات النهار

وذلك يوم الأحد الموافق 2/7/2023 بمسجد الصديق مساكن شيراتون .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».