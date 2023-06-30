رئيس الإمارات ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائباه، اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح موسم الحج.

ووجهت الامارات، الشكر للقيادة السعودية، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة ما يقرب من مليوني حاج هذا العام، حسبما نقلت وام.

وشهد الحرم المكي، توافد أعداد مليونية حجاج بيت الله الحرام منذ الصباح الباكر لهذا اليوم المبارك، لأداء صلاة الجمعة.

أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت “مديرية الجوازات” إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة؛ لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.