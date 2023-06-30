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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبو العينين: الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.. فيديو

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين

أكّد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنّ الشعب المصري فطن وذكي جدا ويعي جيدا ما يدور حوله وما يروج من شائعات، ويدرك أنّ الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.

أضاف محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، أنّ الرئيس السيسي يقوم بجولات ميدانية في كل المشروعات التنموية، لافتا إلى أن الرئيس وطني بمعني الكلمة ويستحق حب الشعب.

الرئيس السيسي يحارب بقوة وثبات أمام كل التحديات

تابع وكيل مجلس النواب، أنّ الرئيس السيسي يحارب بقوة وثبات أمام كل التحديات التي تواجه الوطن، وأصر على توفير الأمن الغذائي للمصريين من خلال إقامة برامج زراعية عملاقة، لافتا إلى أنّ 87% من اهتمامات الأسرة المصرية كيفية تعليم أبنائها وهو ما تعمل الدولة على النهوض به.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الرئيس السيسي أحمد موسى الشعب المصري

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