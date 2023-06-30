أبو العينين: تخارج الدولة من بعض الأنشطة يبشر بمرحلة جديدة للاستثمار

‏قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن المستثمر لا يقدر على منافسة الدولة، وتسبب ذلك في الإحجام عن الاستثمار، مؤكدا أن تدخل الرئيس السيسي ساهم في جذب القطاع الخاص، وأن القيمة المضافة للمشروعات مثل قناة السويس ارتفعت.



‏وتابع محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة يبشر بمرحلة جديدة من التفاعل مع المستثمرين.

محاربة البيروقراطية

وأضاف أن جدية الدولة لابد أن تكون في محاربة البيروقراطية والدولة تبذل جهد كبير للقضاء عليها والرقمنة تساهم في القضاء عليها.