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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغرق 24 ساعة بمساعدة 3 قاطرات.. تفاصيل عبور الحوض العائم فخر القناة.. صور

الحوض العائم
الحوض العائم

شهد المجري الملاحي لقناة السويس واحدة من أكبر عمليات القطر والعبور لأحدث الوحدات البحرية بالاسطول الملاحي لقناة السويس، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بسواعد أبناء القناة، وذلك خلال عيد الأضحى.

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ومن المتوقع تدشين الحوض رسميا، خلال الفترة القليلة المقبلة، في حفل كبير يشهده الفريق أسلمة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ووفد رفيع المستوي.

 

وشهد المجري عبور الحوض العائم لقناة السويس مقطورا، وتعد عملية عبور خاصة استغرقت ما يقرب من ٢٤ ساعة واستلزمت اتخاذ بعض الإجراءات السابقة لضمان العبور المباشر دون التوقف في منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى ودون التأثير على حركة عبور السفن بالقناة، وذلك تحت إشراف مجموعة من مرشدي القناة وبمساعدة ثلاثة قاطرات تابعة للهيئة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع قدرات الهيئة، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصول الحوض العائم "فخر القناة" لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK،  في رحلته قادما من ترسانة  SANG SANGIN بكوريا الجنوبية.

وأكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم" فخر القناة" يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي.

وأشار الفريق ربيع إلى أن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية التي تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة بحمولات تتراوح من ٥ آلاف إلى ٢٥ ألف طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن الحوض العائم "فخر القناة" سيتيح إضافة قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة حيث يتناسب أبعادها مع أبعاد الحوض العائم الجديد الذي يبلغ طوله الكلي  ٢٦٠ مترا، وعرضه ٦٢ مترا، وغاطسه يصل إلى ١٨ مترا بحمولة ٣٥ ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن بوصول الحوض العائم" فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية سيتم العمل على تثبيت الحوض في موقعه استعدادا لدخوله الخدمة وذلك من خلال مجموعة عمل مشتركة من إداره الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.

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اجراءات احترازية الاسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترسانة بورسعيد

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