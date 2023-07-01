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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيانها الرسمي الصادرالسوم إنه سيتم استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول غدا الأحد  ٢ يوليو ٢٠٢٣.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من الساعة 8:15 صباحا، وعلى الطلاب الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.

وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خالص أمنياتها للطلاب بدوام التوفيق والنجاح.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم  2023

  • الأحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

  • الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي 

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
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