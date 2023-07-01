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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراض استثمارية بأكتوبر الجديدة ومواعيد التنفيذ

صدى البلد

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتي أرض استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحة تتخطي الـ 700 فدان، للمستثمرين المصريين بالخارج، على أن يكون السداد بالدولار الأمريكي ،وجاءت القطعة الأولي بمنطقة شمال مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات، بمساحة 73 فدانا بنشاط مجتمع عمراني متكامل.

أما القطعة الثانية بغرب مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 627.34 فدان بنشاط مجتمع عمراني متكامل.

ومن المشترط أن تكون مدة تنفيذ المشروع  5 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وأن تكون آليه السداد، استكمال نسبه السداد حتى 20% من قيمه الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وهي عبارة عن 5% يتم سداداها مع تقديم الطلب + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص بالإضافه إلى 1 مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.


أما القطعة الثانية، فمن المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وأن تكون آلية السداد، حيث  يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وهي عباره عن 5% يتم سداداها مع تقديم الطلب + 5 % تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنه العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 16 قسطا نصف سنوي متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

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