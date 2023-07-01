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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديم الصف الأول الثانوي 2024 .. تعرف على الأوراق المطلوبة الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2024 

حيث قالت المدارس إن الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2024  تتمثل في :

  • استمارة التقديم الإليكترونية و٣صور منها
  • استمارة النجاح في الإعدادية 2023 و٣صور منها
  • إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و٣صور منه
  • عدد ٥ صور للطالب ٤× ٦ مكتوب عليها الإسم
  • صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه
  • شهادة ميلاد كمبيوتر شخصية للطالب و٣صور منها
  • صورة شهادة وفاة الأب للطلاب الأيتام
  • ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات والطوابع المقررة

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024 ، مؤكدة أنه يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على : https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتمكن الطالب من التعامل مع رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024   ‏https://tansiksec.emis.gov.eg  إلا من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg 

وتبدأ المرحلة الأولى لـ اتقديم الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن  ، بينما يبدأ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 للصف الأول الثانوى الفني اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وفقاً للتنسيق المعلن .

وقبل بدء تقديم الصف الاول الثانوي 2024  ، كان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 ، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد ادني  ( ٢٤٥ ) درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه ( ١٤٠ ) درجة ، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب ( ٤٠ ) درجة.

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