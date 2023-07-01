تقديم الصف الأول الثانوي 2024 .. تعرف على الأوراق المطلوبة الآن

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2024
حيث قالت المدارس إن الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2024 تتمثل في :
- استمارة التقديم الإليكترونية و٣صور منها
- استمارة النجاح في الإعدادية 2023 و٣صور منها
- إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و٣صور منه
- عدد ٥ صور للطالب ٤× ٦ مكتوب عليها الإسم
- صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه
- شهادة ميلاد كمبيوتر شخصية للطالب و٣صور منها
- صورة شهادة وفاة الأب للطلاب الأيتام
- ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات والطوابع المقررة
رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024 ، مؤكدة أنه يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على : https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتمكن الطالب من التعامل مع رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024 https://tansiksec.emis.gov.eg إلا من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg
وتبدأ المرحلة الأولى لـ اتقديم الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن ، بينما يبدأ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 للصف الأول الثانوى الفني اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وفقاً للتنسيق المعلن .
وقبل بدء تقديم الصف الاول الثانوي 2024 ، كان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 ، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد ادني ( ٢٤٥ ) درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه ( ١٤٠ ) درجة ، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب ( ٤٠ ) درجة.