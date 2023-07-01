فى رابع أيام العيد.. ألعاب وفقرات غنائية وعروض سحرية بمراكز الشباب بالدقهلية

شهدت مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت"، اول أيام شهر يوليو 2023، إقبالا كبيرا من النشء والشباب والرواد والمواطنين، فى رابع أيام عيد الأضحي المبارك، تحت شعار مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، حيث ارتسمت البسمة والفرحة على وجوه المترددين على مراكز الشباب مستمتعين بالأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات المنفذة داخل مراكز الشباب.

وأشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بمبادرة العيد احلى بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، مثمنة دور وزارة الشباب والرياضة، فى توفير كافة الإمكانيات المتاحة داخل مراكز الشباب لتقديم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للنشء والشباب والرواد والمواطنين، إيماناً منها بالدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب فى جذب النشء والشباب، ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاءت مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا، خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الاحتفالية فى رابع أيام عيد الاضحي المبارك، فقرات فنية غنائية، وعروض لفرق التنورة، وعروض سحرية جذبت انتباه النشء والشباب والرواد داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى الاستمتاع بالنزول لحمامات السباحة، كما تم توزيع الهدايا المجانية على المشاركين في فعاليات اليوم الرابع بجميع مراكز الشباب، يتخلل ذلك ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

يأتي تنفيذ هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي تحت شعار " العيد احلى بمراكز الشباب"، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، وأصبحت مراكز الشباب الوجهة المفضلة للأسرة المصرية خلال أيام العيد.

يأتي تنفيذ هذا المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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