بالمساحات ونظام السداد.. تعرف على طرح شقق الإسكان في 4 مدن جديدة

ما زال هناك مواطنون ينتظرون شقق الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتسعى الحكومة لتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها بسهولة.

وانتهت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، من بيع كراسات الشروط الخاصة بشقق مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان، كما تم الانتهاء أيضًا من سداد مقدم جدية الحجز والذي تراوح بين 70 و106 ألف جنيه يوم الاثنين الماضي الموافق 26 يونيو.

طرح جديد من وزارة الإسكان

وبعد انتهاء شراء الكراسات تأتي مرحلة جديدة وهي التقديم على حجز الوحدات في موعد محدد لكل المشروع، حيث يتم تقديم استمارة الحجز على شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

كما يتم التقديم على مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن تخصيص الشقق سيكون بالقرعة العلنية بين المتقدمين، حيث تعقد الجلسة الخاصة بشقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

بينما تعقد الجلسة الخاصة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، حيث تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.

مساحات الوحدات السكنية المطروحة

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20% من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

وقالت الهيئة، إن الأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى حسب مساحة الوحدة وموقعها، لتبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل لأكثر من 10 آلاف جنيه للمتر، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024.

وحددت الهيئة موعد الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وأعلن المهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح جديد لشقق تعاونيات الإسكان، منها 74 وحدة بمواقع متميزة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

وقال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيبدأ حجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

أسعار ومناطق الوحدات السكنية الجديدة

ووفقا لكراسة الشروط، جاءت أسعار الوحدات السكنية فى مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة العاشر من رمضان ولؤلؤة بدر ولؤلؤة أكتوبر كالتالى..

وشقق القاهرة الجديدة، تصل الشقة الـ109 أمتار في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إلى مليون و383 ألف جنيه؛ حيث يتم سداد 106 آلاف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 42 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 14 ألف جنيه.

وفي مدينة بدر، سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 46 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 15 ألف جنيه.

وفي العاشر من رمضان، سجلت الشقة الـ95 مترًا، 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 30 ألف جنيه، وبالتالي يكون القسط الشهري 10 آلاف جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر، سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 57 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 19 ألف جنيه.