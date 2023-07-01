رسميا.. تشيلسي الإنجليزي يعلن ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع أليكس ماتوس لاعب فريق نورويتش سيتي تحت 18 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر نادي تشيلسي في بيان له، اليوم السبت، أنه تعاقد مع أليكس ماتوس قادما من نورويتش، دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

ويجيد أليكس اللعب في خط الوسط والهجوم، وبلغ متوسط ​​مشاركة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفًا لكل مباراة - خمسة أهداف وستة تمريرات حاسمة - في أول 11 مباراة له مع نورويتش سيتي الموسم المنقضي، وفقا لبيان نادي تشيلسي".

وأصبح أليكس ماتوس ثالث صفقات نادي تشيلسي الصيفية بعد الفرنسي كريستوفر نكونكو من لايبزيج الألماني، والسنغالي نيكولاس جاكسون من فياريال الإسباني.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مؤخرا مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في الموسم المقبل.

ويغيب تشيلسي عن المشاركة الأوروبية في الموسم الجديد، بعدما أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.