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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظروف السوق.. لؤي يكشف سر اختفاءه لفترات| فيديو

لؤي
لؤي

حل المطرب لؤي ، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

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وتحدث لؤي عن اختفائه عن الساحة الفنية لفترات، قائلا: "أنا بختفي لفترات وأرجع تاني، والسبب في ذلك ظروف السوق الفني".

وتابع لؤي: "إنتاج الأغاني والموسيقى لم يعد كثيرا، وشركات الإنتاج أصبحت قليلة، ولا تنتج بشكل كامل، وأصبح المغني يشارك في عملية الإنتاج".

وأكمل لؤي: "زمان المغني كان يحصل على أجره، ولا يقوم بأي شيء يرتبط بتسويق الأغاني وإنتاجها بشكل كامل".

وكشف لؤي عن ذكرياته مع فرحة العيد، قائلا: "فرحة العيد انتهت عندنا، توقفت عند اللعب بالبومب في الشارع عندما كنت طفلا" مضيفا: "أفضل الجلوس في البيت خلال فترة العيد ".

لؤي الموسيقى الفن ايمان الحصري اخبار التوك شو

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