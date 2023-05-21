أول سر.. لؤى يطرح 3 أغانٍ جديدة| تفاصيل

يستعد الفنان لؤى لطرح 3 أغانٍ جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى “يوتيوب”.

والأغانى التى يطرحها لؤى هى "اجمع يا حساب”، و“أول سر”، و“شاهد قبل الحذف”، والتى يتعاون فيها مع الشاعر محمود عادل كلازا.

وكشف لؤى عن بدايته الفنية ودخوله عالم الغناء، وذلك منذ كان طالبا فى المدرسة، قائلا فى أحد التصريحات التيلفزيونية: "كنت بغنى رافضك يا زمانى وقلبى عاشقها فى الطفولة".

وأشار إلى أنه درس فى كلية التربية الموسيقية وبعدها درس السياحة والفنادق، وسألته فاهيتا: “هل تجيد العزف على آلة موسيقية؟”، وأجاب بأنه يجيد "الصفير" ويعزف ألحان الأغنيات صفيرًا، وبالفعل قدم موسيقى بيتهوفن و"آه لو لعبت يا زهر"، و"حرمت أحبك"، كاشفا أن أبيه وأمه وعمه يجيدون الغناء.

وانطلق الموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" في شهر سبتمبر الجاري، باستضافة النجمة سميرة سعيدة، التي قدمت خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة وذكرياتها الفنية، وأجابت عن أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني.