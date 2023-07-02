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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روبوت يقود فرقة موسيقية أمام الجماهير

روبوت
روبوت

ظهر روبوت في مقطع فيديو خلال حفلة مقامة في مدينة سيول، حيث تولى قيادة الفرقة الموسيقية المكونة من 60 عضوا داخل قاعة مليئة بالجمهور.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، قام هذا الروبوت الذي يبلغ طوله مترًا وثمانين سنتيمترًا، ويُطلق عليه اسم EveR 6، بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية. 

وتولى المهمة منفردًا خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا من لحم ودمّ على مدى نصف ساعة.

خرج الروبوت EveR 6 من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالى 950 متفرجًا.


وطوال عرضه، ثبّت الروبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، من دون أن يرمش، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى.

وأقيمت حفلات موسيقية سابقًا بقيادة روبوتات في أماكن أخرى من العالم، ولا سيما في إيطاليا في عام 2017 باستخدام الروبوت YuMi، ولكن كانت هذه الحفلة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية حيث صُمم Ever 6.

وجرى تطوير هذا الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.

ومع ذلك، فإن الروبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي.

روبوت سيول قاعة

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