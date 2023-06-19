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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دار الأوبرا: أول حفلة لمدحت صالح ضمن مشورع الأساتذة 7 يوليو

صدى البلد

كشف خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل المشروع الفنى الجديد " الأساتذة " والهادف الى إعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره احد الألوان الإبداعية التى تميز الهوية العربية بتوزيعات جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد  بالتعاون مع المطرب مدحت صالح.

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وقال خالد داغر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"،  إن مدحت صالح طرح فكرة إحياء أعمال ملحنين عظام في مصر والوطن العربي ".

 

 وأضاف خالد داغر :"   أول حفلة ضمن هذا المشروع ستكون يوم 7 يولوي وسوف يحييها مدحت صالح وستكون بعنوان مدحت والكبار وسوف نستمع إلى أعمال فنية مصرية وعربية بشكل وطعم مختلف".

 

وتابع خالد داغر :"  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم خدمات عظيمة وهي نقل كافة تفاصيل المشورع الكبير بدار الأوبرا للمواطن عبر وسائل الإعلام ".

الأوبرا مدحت صالح الأساتذة مصر الموسيقى

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