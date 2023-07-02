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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد: محمد أمين يعرف كيف يتعامل مع الممثلين..ومشاهد اصل الحكاية صعبة

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومي فؤاد عن تجربته مع المخرج محمد أمين في فيلم أصل الحكاية الذي يتم تصويره حاليا. 
 

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": "هذه هي المرة الأولى لي التي أعمل فيها مع المخرج محمد أمين، وكنت قد ظهرت معه كضيف شرف من قبل في فيلم 200 جنيه، وهو مخرج كبير ويفهم كيف يتعامل مع الممثليمن وكل مشاهد الفيلم كانت صعبة وخصوصا وجود مجموعة من الأفراد في مكان واحد. 
 

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل فيلم أصل الحكاية

قال بيومي فؤاد لـ"صدى البلد": "كنت متحمسا للعمل مع المخرج محمد أمين فهو موهوب ومتميز وله خلطة في أعماله مبهرة، والفيلم يتحدث عن عائلة يعاني كل فرد فيها من مشكلة مختلفة، وتتناول عدد من قضايا العصر الحالي بشكل كوميدي".

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كريم عفيفي ينضم لأبطال فيلم «أصل الحكاية»

انضم الفنان كريم عفيفي، إلى أبطال فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

أبطال أصل الحكاية
ويشارك كريم عفيفي بطولة «أصل الحكاية» خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ،و يشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

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