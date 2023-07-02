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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: الطاقة الشمسية نقطة تميز لمصر واعتماد تصديرها لأوروبا.. فيديو

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما وثائقيا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟". 


وجاء في الفيلم، انه تم تغيير مسمى وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2014، وكان هناك اهتمام كبير بالطاقة الشمسية التي يحتاج إنتاجها إلى أرض منبسطة وشمس ساطعة، حيث بنت مصر محطة بنبان في محافظة أسوان. 


وتسطع الشمس لأكثر من 3600 ساعة سنويا، كما أن أرضها منبسطة ولا توجد استخدامات لأراضي كثيرة ما يتيح الاستفادة منها كمحطات طاقة شمسية. 


وقال الباحث الاقتصادي محمد شادي: "الطاقة الشمسية التي تتفرد بها مصر ويعتمد مشروعها على التصدير لأوروبا نقطة تميز كبيرة جدا للدولة المصرية، لذلك فإن هناك تدفق كبير للاستثمار في الطاقة المتجددة، وبخاصة الطاقة الشمسية".


الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي  إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم. 
 

الكهرباء الطاقة الطاقة المتجدد أسوان طاقة شمسية الطاقة الشمسية

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