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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يلين: الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة من المتوقع

أرشيفية
أرشيفية

أكدت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي في وضع يسمح بالإبقاء على سوق عمل قوي مع خفض التضخم رغم التوقعات بحدوث ركود اقتصادي.

وقالت يلين في تصريحات صحفية، إن الميزانيات العمومية القوية للشركات وإنفاق الأسر سيعملان كمصدر قوة للاقتصاد الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الزيادة المستمرة في بناء المصانع الأمريكية.

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وترى يلين أن الاقتصاد الأمريكي تحدى التوقعات المستمرة بحدوث ركود اقتصادي العام الجاري وأثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع.

وأضافت: "مازلت أعتقد أن هناك مسار لخفض التضخم مع الإبقاء على سوق عمل صحي. وبدون التقليل من الخطر الكبير الذي أمامنا، تشير الأدلة التي شاهدناها حتى الآن إلى أننا على هذا المسار".

وتابعت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي: "رغم تباطؤ أجزاء من الاقتصاد الأمريكي، فإن الأسر تنفق بوتيرة قوية والشركات تواصل الاستثمار".

وأردفت: "أتوقع أن تعمل كل من القوة الحالية لسوق العمل، والميزانيات العمومية القوية للشركات كمصدر للقوة الاقتصادية حتى لو تراجع نشاط الاقتصاد مع تباطؤ التضخم".

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